Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt: Brand auf landwirtschaftlichem Betrieb

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntag Morgen (14.07.2019) wurde die Polizei gegen 02.15 Uhr über einen Brand in der Bauernschaft Natorp informiert. Nach ersten Informationen brannte eine mit Stroh gefüllte Scheune. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

