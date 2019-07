Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geldbörse aus Pkw entwendet

Warendorf (ots)

Am 12.07.19 zwischen 13:15 Uhr 14:10 Uhr schlugen Unbekannte auf dem Vorhelmer Weg die hintere Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten eine Geldbörse, in der sich unter anderem auch Debitkarten befanden. Den Unbekannten ist es zwischenzeitlich gelungen damit Geld abzuheben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382/9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

