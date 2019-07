POL-WAF: Sendenhorst. Zwei Radfahrer durch Zusammenstoß leicht verletzt.

Polizei Warendorf

Am 12.07.19 gegen 14:47 Uhr befuhr ein 60-jähriger Sendenhorster mit seinem Rennrad im Bereich Hardt den Radweg entlang der L 586 in Richtung Sendenhorst. Ein 11-jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg in entgegengesetzter Richtung In einer schwer einsehbaren Doppelkurve stießen beide frontal zusammen, stürzten und verletzten sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

