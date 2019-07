Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Am Stadtwald, Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine 75- jährige Pedelec-Fahrerin aus Ahlen wurde bei einem Verkehrsunfall am 10.07.2019, um 14:55 Uhr leicht verletzt. Die Frau hatte den Radweg an der Langst hinter ihrem Ehemann stadteinwärts befahren. Bei der Überquerung der Straße "Am Stadtwald" stieß sie mit dem Pkw eines 28- jährigen Beckumers zusammen und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber bereits wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

