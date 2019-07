Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf OT Freckenhorst. Kradfahrer bei Alleinunfall verletzt.

Warendorf (ots)

Am 10.07.2019,um 16.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Feidiekstraße aus Fahrtrichtung Warendorf kommend. In einer Rechtskurve,vor dem Hundeasyl, kam er zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mittels Rtw in ein Krankenhaus verbracht.

