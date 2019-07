Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrerin leichtverletzt.

Warendorf (ots)

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 10.07.2019, um 12.18 Uhr die Straße Vinkenberg in Beckum und beabsichtigte nach links in die Vellerner Straße abzubiegen. Sie fuhr nach eigenen Angaben vorsichtig an den unmittelbar querenden Radweg heran. Dabei übersah sie dennoch die von links kommende 34-jährige Fahrerin eines Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

