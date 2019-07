Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pedelec trifft Pedelec

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.7.2019 kam es gegen 6.10 Uhr an der B 51 in Telgte zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrenden. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Zweirad den Radweg in Richtung Münster. Gleichzeitig befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrrad einen Wirtschaftsweg und bog nach rechts auf den Radweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Telgterin und dem Telgter. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Personen in ein Krankenhaus, in dem die Frau stationär blieb. Der 54-Jährige konnte dieses nach ambulanter Behandlung verlassen. An den Pedelecs entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell