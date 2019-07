Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Taschendiebstahl hat immer Konjunktur

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter entwendeten auf dem Wochenmarkt aus der Hosentasche des Geschädigten ein Portemonnaie mit Bargeld, Ausweisen und EC-Karten heißt es aktuell in einer erstatteten Strafanzeige. Beinahe täglich nutzen Kriminelle günstige Gelegenheiten für den Diebstahl von Geldbörsen sowie Handys aus der Kleidung oder Taschen von Personen. Das Entdeckungsrisiko für die Täter ist gering, denn häufig bemerken die Bestohlenen erst deutlich später den Verlust ihrer Gegenstände.

Die Polizei empfiehlt:

- Portemonnaies und andere Wertgegenstände eng am Körper, am besten in Innentaschen tragen.

- Eine gute Alternativen sind Bauchgeldtaschen, die unter der Kleidung getragen werden können.

- Handtaschen oder Einkaufskörbe, in denen sich die Geldbörse befindet, sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben.

- Gesundes Misstrauen ist angesagt, wenn Unbekannte Personen mit einem Anliegen ansprechen. Hierbei kann es sich um ein Ablenkungsmanöver handeln.

Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt es unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell