Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtiger gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Tatverdächtiger eines Ladendiebstahls, der sich am Freitag, 5.7.2019 gegen 11.15 Uhr in Oelde, Lange Straße ereignete. Der Unbekannte packte mehrere Pakete Babynahrung in einen Rucksack. Als er den Drogeriemarkt verließ, folgte ihm eine Angestellte. Die 21-jährige Mitarbeiterin hielt den Mann am Rucksack fest und dieser versuchte die junge Frau wegzudrücken. Gemeinsam mit einem dazu kommenden 56-Jährigen gelang es der Mitarbeiterin dem Tatverdächtigen den Rucksack abzunehmen. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung eines Discounters. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und sieht asisatisch aus. Er trug eine dunkle Hose und hatte dunkle, kurze Haare. Wer hat den Gesuchten gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Person oder seiner Anschrift machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

