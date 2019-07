Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.7.2019 erfolgte nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich gegen 10.40 Uhr am Telegrafenweg in Ahlen ereignete, die Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung eines Führerscheins für einen jungen Fahrer. Ein 19-jähriger Ahlener fuhr mit einem Lieferwagen vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 54-jährigen Ahleners. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einem möglichen Drogenkonsum des jungen Mannes, was ein Drogenvortest bestätigte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.750 Euro.

