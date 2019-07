Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin verletzte sich

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.7.2019 kam es gegen 11.25 Uhr zu einem kuriosen Unfall am Vorhelmer Weg in Ahlen. Eine 83-Jährige wollte ihr Fahrzeug vor einem Geschäft abstellen. Anstatt zu bremsen gab sie Gas und stieß gegen einen Blumenkasten, der vor dem Ladenlokal stand. Dann legte die Seniorin den Rückwärtsgang ein und gab erneut Gas. Als sie rückwärts fuhr kam es zu einer 360 Grad Wendung. Zwei Frauen mussten zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Am Ende des Wendemanövers prallte die Ahlenerin gegen ein geparktes Fahrzeug und schob diesen einige Meter zurück auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärtzlichen Beahandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 5.600 Euro geschätzt. Polizeibeamte stellten den Führerschein der Autofahrerin sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell