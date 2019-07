Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlener. Zwei Jugendliche tatverdächtig für gefährlichen Eingriff

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.7.2019 meldete sich ein 54-jähriger Ahlener gegen 2.05 Uhr bei der Polizei. Zwei unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht, vor dem Freibad am Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen zwei Fahrräder sowie einen Fahrzeuganhänger auf die Fahrbahn gestellt und einen Gullideckel ausgehoben zu haben. Auch ein umgeworfener Roller an der Differdingerstraße könnte auf das Konto der Tatverdächtigen gehen. Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oderper E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

