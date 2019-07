Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rentner bedrohte Kräfte des Rettungsdienstes mit einem Messer

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.7.2019 forderte ein Rentner aufgrund eines medizinischen Problems den Rettungsdienst zur Straße Am Richterbach in Ahlen. Die beiden Rettungskräfte, 27 und 30 Jahre alt, gewährten dem 65-Jährigen Hilfe. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam der Ahlener mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand langsam auf den 30-Jährigen zu, der ihn aufforderte das Messer abzulegen. Da er dieser Forderung nicht nachkam, verließen beide Kräfte die Wohnung und informierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte an der Anschrift eintrafen, verhielt sich der Senior kooperativ. Zur weiteren ärztlichen Behandlung fuhr der Mann dann doch freiwillig mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus.

