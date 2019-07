Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Streit eskalierte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.7.2019, eskalierte gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen einem 57-Jährigen und einer Gruppe vor einem Lokal in Sassenberg an der Schürenstraße. Der Hintergrund dürfte im familiären Bereich liegen. Der Sassenberger verließ kurzfristig die Örtlichkeit und kehrte mit einer Schreckschusswaffe zurück. Diese hielt er in Richtung des Kopfes eines 48-jährigen Sassenbergers und gab einen Schuss ab. Der 48-Jährige blieb unverletzt, der 57-Jährige wurde von anderen Gruppenmitgliedern überwältigt und ihm wurde die Waffe abgenommen. Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Sassenberger in Gewahrsam, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten die Pistole sicher. Nach Ausnüchterung und Abschluss alller polizeilicher Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung leiteten die Beamten ein weiteres wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

