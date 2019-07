Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fenster an Gesamtschule eingeschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.7.2019 stellte ein Warendorfer gegen 1.40 Uhr mehrere eingeschlagene Fensterscheiben an der Gesamtschule an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf fest. Da die Polizei in Gebäudeinneren weitere Spuren fand, ist von einem Einbruch auszugehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

