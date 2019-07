Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte - Vollsperrung der B 64 nach Unfall mit Krad

Warendorf (ots)

Am 07.07.19, gegen 17.25 Uhr kam es in Telgte, auf der Bundesstraße 64 (B 64) in Höhe des Raestruper Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall mit 2 schwer Verletzten. Ein 32-jähriger aus Rosendahl fuhr mit seinem Mercedes auf der B 64 aus Richtung Telgte kommend in Richtung Warendorf. In Höhe des Raestruper Bahnhofs bog er nach links auf die dortige Tankstelle ab. Dabei übersah er einen 52-jährigen Kradfahrer aus Münster, der ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 52-jährige und seine 53-jährige Sozia schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Münster gebracht. Für die Dauer von anderthalb Stunden musste die B 64 zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

