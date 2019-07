Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 2 Personen leicht verletzt und 5 PKW bei Verkehrsunfall beschädigt

Warendorf (ots)

Am 06.07.19, gegen 19.30 Uhr kam es in Ahlen auf der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Ein 57-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Volvo auf der Warendorfer Straße. Der Ahlener verlor die Kontrolle über seinen PKW und prallte links als auch rechts abseits der Fahrbahn gegen Fahrzeuge und Gegenstände. Auf einer Strecke von 350 Metern beschädigte er 4 geparkte Fahrzeuge, einen Container, zwei Straßenschilder und einen Zaun. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 28.000,- Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine Erkrankung des Fahrzeugführers die Ursache für den Unfall sein. Gegen den Ahlener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein übergab der 57-jährige freiwillig der Polizei. Dieser wurde sichergestellt. Durch die Kollisionen wurden der 57-jährige Ahlener und seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

