Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntag Morgen (07.07.2019) wurde die Polizei gegen 08.30 Uhr über ein Feuer in Sendenhorst informiert. Bei dem Brandort handelt es sich um eine Feldscheune in der Bauernschaft Sandfort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Sendenhorst konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell