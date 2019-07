Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Pkw bei Verkehrsunfall beteiligt, eine Person verletzt.

Warendorf (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, um 14.10 Uhr, ereignete sich auf der Geißlerstraße in Beckum ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 40jähriger Warendorfer und ein 20jähriger Ennigerloher mussten ihre Pkw auf der Geißlerstraße, in Höhe der Autobahnzufahrt, verkehrsbedingt anhalten. Eine 19jährige Frau aus Ennigerloh bemerkte dies erst so spät, dass sie trotz einer Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr vermeiden konnte. Durch die Kollision wurden die beiden zuvor genannten Pkw aufeinander geschoben. Die Ennigerloherin wurde hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.500,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell