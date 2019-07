Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Tank beschädigt - Fahrzeugführer flüchtig

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019 kam es gegen 16.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Beckum, Unterberg I, Höhe Nummer 19. Ein Autofahrer befuhr die Kreisstraße 24 von Beckum in Richtung Herzfeld. Auf der Fahrbahn lag Stroh und ein spät erkennbarer weiterer Gegenstand. Da der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte, überfuhr er mit dem Auto diesen Gegenstand, ein Stück eines Schneidwerkzeug eines Mähdreschers. In Folge wurde der Tank beschädigt, so dass Kraftstoff auslief. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

