Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2ß10 kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Sendenhorst in Höhe West I. Ein 72-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße von Wolbeck nach Sendenhorst. In gleicher Richtung fuhr eine 76-jährige Fahrrdfahrerin. Als der Münsteraner mit seinem Fahrzeug an der Everswinklerin vorbeifuhr, fuhr sie nach links, um auf dem Fahrradweg weiterzufahren. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Seniorin nicht verhindern. Beide Fahrzeugführer stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräfe brachten die 76-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr Albersloh unterstützten durch Sperrmaßnahmen sowie Bergung des Krads aus dem Graben. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

