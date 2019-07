Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019, kam es gegen 16.20 Uhr an der Kruppstraße in Ahlen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Mountainike den Fahrradweg entlang der Kruppstraße in Richtung Beckumer Straße. Als der Ostbeverner auf die Fahrbahn fuhr, prallte er gegen den querenden Pkw eines 62-jährigen Ahleners, der von einem Firmengelände in den Kreisverkehr fuhr. Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 2.200 Euro geschätzt.

