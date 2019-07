Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Strohballen gerieten in Brand

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019 gerieten gegen 16.55 Uhr am Heuweg in Drensteinfurt aufeinander gestapelte Strohballen in Brand während darauf vier Kinder spielten. Das Feuer griff auf das angrenzende Stoppelfeld über. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, die Kinder im Alter von acht und neun Jahren blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, da rund 36 Strohballen verbrannten.

