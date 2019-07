Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtige Ladendiebinnen zahlten Sicherheitsleistung

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019 fielen zwei Frauen gegen 18.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl an der Lindenstraße in Oelde auf. Die hinzugezogenen Polizeibeamten fanden bei ihnen mehrere Kleidungsstücke sowie Spielzeuge, die aus dem Discounter stammten. Da die 41-jährige und die 21-jährige Tatverdächtigen sich nicht ausweisen konnten, nahmen die Beamten sie mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen, zahlten die beiden Georgierinnen eine Sicherheitsleistung von je 200 Euro.

