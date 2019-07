Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Böller könnten gelbe Säcke in Brand gesetzt haben

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019 geriet ein Stapel gelber Säcke gegen 22.05 Uhr an der Händelstraße in Telgte möglicherweise durch entzündete Böller in Brand. Das Feuer griff auf einen Zaun und eine Hecke über. Kräfte der Feuerwehr Telgte löschten den Brand. Es entstand Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

