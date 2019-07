Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendliche erwischt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.7.2019 beobachtete ein Münsteraner, wie drei Jugendliche Graffitis an eine Wand eines Schulgebäudes an der Rosenstraße in Warendorf sprühten. Das Trio versuchte zu fliehen, konnte jedoch von Schulpersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellte die Spraydose sicher und leitete gegen die beiden 14-jährigen Warendorfer und den 15-jährigen Warendorfer Ermittlungsverfahren ein.

