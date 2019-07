Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum.Zwei Tatverdächtige bedrängten Mann

Warendorf (ots)

Am Donnerstg, 4.7.2019 bedrängten zwei unbekannte Personen gegen 9.55 Uhr an der Weststraße in Beckum, Höhe Pulverschuppen einen älteren Mann. Der 85-jährige Beckumer war kurz vorher in der Sparkasse und hob Geld ab. Dort fielen ihm die beiden Männer bereits auf. In der Fußgängerzone sprachen sie den Senior an, bedrängten ihn körperlich und striffen über seine Kleidung. Der resolute Beckumer forderte die Unbekannten auf, ihn in Ruhe zu lassen und wehrte die Personen ab. Die ließen dann von dem 85-Jährigen ab und entfernten sich ohne Beute.

Einer der Gesuchten ist etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, ist zwischen 45 und 50 Jahr alt und südländischen Typs. Der gepflegt erscheinende Mann hat eine normale Statur und schütteres, schwarz-graues Haar. Der Unbekannte war mit einer dunklen Stoffhose und einem dunklen Pullover bekleidet. Sein Mittäter ist circa 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und hat eine normale Statur. Der Mann trug ebenfalls eine dunkle Stoffhose. Beide Personen sprachen deutsch mit gebrochenem Akzent.

Wer hat die Situation oder die Gesuchten beobachtet? Wer kann Angaben zu den Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

