Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Roller nur mit Mofaprüfbescheinigung gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.7.2019 kontrollierte die Polizei drei Fahrzeugführer in Ahlen, die nur mit einer Mofaprüfbescheinigung ihren Rolle fuhren. Gegen 17.20 Uhr hielten die Beamten zwei 16-jährige Ahlener an der August-Kirchner-Straße an und stellten fest, dass die Roller zu schnell für ihre Erlaubnis waren. Um 18.35 Uhr geriet dann ein weiterer 16-jähriger Ahlener an der Bergamtstraße ins Visier der Polizei. Auch hier reichte die Mofaprüfbeschenigung nicht für den schnelleren Roller aus. Die Beamten leiteten gegen alle drei Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

