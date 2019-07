Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach versuchtem Einbruch Fahrzeug kontrolliert

Warendorf (ots)

Am Donnerstagt, 4.7.2019 versuchten unbekannte Personen gegen 0.30 Uhr in ein Autohaus an der Straße Am Tuttenbrocksee in Beckum einzustiegen. Die Täter ließen offenbar von der Tat ab, da sich in dem Gebäude ein Berechtigter aufhielt. Gegen 1.30 Uhr überprüften Polizisten ein Fahrzeug samt dreier Insassen in der Nähe des Objekts. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer aus Dortmund keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten gegen ihn sowie den im Auto sitzenden Halter, einen 43-jährigen Dortmunder ein Ermittlungsverfahren ein.

