Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mutmaßlicher Ladendieb flüchtete

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.7.2019 informierte ein Bürger in Oelde gegen 16.00 Uhr eine Polizeistreife über einen flüchtigen Ladendieb, den er auch beschreiben konnte. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, fanden den Mann aber nicht. Anschließend suchten sie den Discounter an der Rheader Straße auf. Gegen 15.55 Uhr verließ der Tatverdächtige das Geschäft und wurde von einer 36-jährigen Angstellten auf einen Ladendiebstahl angesprochen. Diesen hatte eine Kundin beobachtet. Als der Unbekannte nicht stehen blieb, hielt ihn die Beckumerin fest. Der Flüchtige schlug die Hand der Frau weg und flüchtete samt Beute.

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, hat blonde, etwas gelockte Haare und trug ein helles T-Shirt sowie eine kurze, leicht karierte Hose. Der Tatverdächtige soll deutsch sowie polnisch sprechen können.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell