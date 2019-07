Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Festnahme nach Zeugenhinweis

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.7.2019 nahm die Polizei gegen 1.15 Uhr einen Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis in Warendorf an der Rosenstraße fest. Ein 27-jähriger Warendorfer informierte die Leitstelle über verdächtge Geräusche, die von der Baustelle der Schule stammten. Als Polizisten den Tatort erreichten, flüchteten zwei Männer. Bei der Verfolgung konnten die Beamten einen 46-Jährigen stellen und vorläufig festnehmen. Der Versmolder gestand in seiner polizeilichen Vernehmung rund zwanzig Diebstähle von Baustellen. Er erbeutete mit zwei Mittätern, 45 und 34 Jahre alt, in wechselnder Beteiligung neben Kabeln auch in Baucontainern gelagerte Werkzeuge. Das Diebesgut machten die Tatverdächtigen zu Geld. Bis auf die Tat in der Nacht will der 46-Jährige die übrigen Diebstähle im Kreis Gütersloh und im angrenzenden Bundesland Niedersachsen begangen haben. Die Ermittlungen dazu dauern an, ebenso zu dem Verbleib der Beute. Der Versmolder wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

