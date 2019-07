Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Brand dürfte aufgrund von Dackderarbeiten ausgelöst worden sein - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 1.7.2019, 00:49 Uhr

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.7.2019 suchten Ermittler der Polizei Warendorf gemeinsam mit einem Sachverständigen den Brandort an der Bornefelder Straße in Wadersloh auf. Für den Ausbruch des Feuers dürften nach den Ermittlungen die zuvor an der Scheune durchgeführten Dachdeckerarbeiten sein.

Der Brand brach am Montag, 1.7.2019, gegen 16.43 Uhr aus. In der Scheune befanden sich acht unterschiedliche Fahrzeuge, die wie das Gebäude zerstört wurden. Der durch ds Feuer verursachte Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

