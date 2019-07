Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - ohne Fahrerlaubnis und betrunken mit Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2019, gegen 22:04 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine augenscheinlich alkoholisierte Person an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh, die versucht mit einem Pkw Ford zu fahren. Die Person konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Gegen 22:18 Uhr konnte der selbe Verkehrsteilnehmer den Ford mit der alkoholisierten Person erneut im Bereich der Ennigerstraße in Ennigerloh antreffen. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich stark beschädigt an der Halteranschrift angetroffen werden. Der Fahrzeugführer, ein 31-jähriger aus Ennigerloh, konnte ebenfalls in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Zudem besitzt der 31-jährige Tatverdächtige keine gültige Fahrerlaubnis. Da er bei der Maßnahme Widerstand leistete und darüber hinaus ein Haftbefehl ihn vorliegt wurde er festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

