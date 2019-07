POL-WAF: Beckum. Besitzer eines Fahrrads gesucht

Polizei Warendorf

Gesucht wird der Besitzer eines silbernen Mountainbikes der Marke HAWK. Die Polizei traf einen Ahlener am 24.06.2019 mit dem Zweirad an. Der 38-jährige Nutzer des leichten Alu-Rads gab an, das Herrenrad an dem Wochenende auf dem Gelände des Tuttenbrock-Sees in Beckum bei einer Reggae-Party "gefunden" und mitgenommen zu haben. Angeblich um es zum Fundamt zu bringen. Da der Ahlener bereits häufiger mit gestohlenen Fahrrädern erwischt wurde, stellten die Polizisten das Mountainbike sicher. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

