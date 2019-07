Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Silbernen VW Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Montag, 1.7.2019, zwischen 9.05 Uhr und 9.10 Uhr an der Straße In der Geist in Oelde gegen einen silbernen VW Golf 6. Der Besitzer parkte das Auto auf dem rechten Parkfeld vor dem Eingang eines Getränkemarktes. Links neben dem Golf stand ein rotmetallicfarbener SUV. Als der Oelder zu dem Golf zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest und dass der SUV nicht mehr vor Ort war. Der Besitzer des SUV sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden. Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell