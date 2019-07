Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Erst die Handtasche gestohlen, dann eingebrochen

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Person brach am Dienstag, 2.7.2019, zwischen 9.45 Uhr und 9.55 Uhr ein Auto am Holtmarweg in Beckum auf. Aus dem Fahrzeug, das am Friedhof stand wurde eine Handtasche samt Ausweisen und Hausschlüssel entwendet. Anschließend suchte der Täter die Wohnanschrift der Geschädigten am Werseweg auf. Dort nutzte der Unbekannte den erbeuteten Hausschlüssel, um in das Gehäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

