Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. 13-Jährige bei Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.6.2019 hielten sich zwei 13-Jährige in einem Wald an der Andreasstraße in Ennigerloh auf. Sie fuhren mit ihren Mountainbikes durch das Waldgebiet, in dem sich hohe und steile Erdhügel befinden. Gegen 17.35 Uhr befanden sich beide jeweils mit ihrem Fahrrad auf gegenüberliegenden Hügeln. Nach ersten Erkenntnissen fuhren beide gleichzeitg aufgrund eines Kommunikationsfehlers los. Trotz des Versuchs zu bremsen und auszuweichen, stießen die Jungen mit ihren Rädern zusammen. Rettungskräfte brachten einen von ihnen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Zweite wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell