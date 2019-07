Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Einbruch in Supermarkt

Warendorf (ots)

Am Donnstag, 30.6.2019 brachen unbekannte Personen gegen 2.40 Uhr in den Supermarkt an der Warendorfer Straße in Westkirchen ein. Als der optische Alarm des Marktes auslöste, sah eine Frau ein Person aus dem Objekt flüchten. Das Ladenlokal wurde nach weiteren Personen durchsucht, verlief jedoch negativ. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Tatverdächtige nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

