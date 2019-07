Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.6.2019 brachen unbekannte Personen gegen 21.55 Uhr in ein Wohnhaus am Nachtigallenweg in Ostbevern ein. Als die Täter einen akustischen Alarm auslösten, flohen sie vom Tatort. Im Zusammenhang mit dem Einbruch sahen Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug mit einem auswärtigen Kennzeichen. Polizisten entdeckten den verdächtigen Pkw, in dem zwei Personen saßen. Aufgrund der Umstände sowie aufgefundener Gegenstände, nahmen die Einsatzkräfte den 40-jährigen Fahrer aus Oberhausen und den 17-jährigen Beifahrer aus Hamburg vorläufig fest. Der Pkw wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste die Polizei die Tatverdächtigen mangels eindeutigem Tatzusammenhang entlassen. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist nicht bekannt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell