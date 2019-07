Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstahl fiel beim Kassensturz auf

Warendorf (ots)

Bei Kassensturz fiel am Freitag, 28.6.2019 ein Diebstahl in einem Spielwarengeschäft an der Lange Straße in Oelde auf. Ein Unbekannter betrat gegen 17.30 Uhr das Ladenlokal und ließ sich beraten. Kurz darauf betrat ein weiterer Mann den Raum und ging zur Kasse. Diese öffnete der Unbekannte und er stahl daraus das Bargeld. Anschließend verließen beide Personen kurz hintereinander die Geschäftsräume.

Der ablenkende Mann ist etwa 35 Jahre alt, trug helle Turnschuhe, ein blaue Jeans und ein weißes T-Shirt. Dieses war am Hals, an den Armen und am Bund schwarz abgesetzt. Der mutmaßliche Dieb ist ebenfalls etwa 35 Jahre alt, trug ein dunkles T-Shirt, eine blaue Jeans und hat kurze dunkle Haare.

Wer hat das Duo in der Nähe des Geschäfts gesehen? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

