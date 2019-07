Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrer eines Lieferwagens gefährdete Verkehrsteilnehmer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.6.2019 gefährdete der Fahrer eines Lieferwagens gegen 15.35 Uhr mehrere Verkehrteilnehmer auf der B 475 zwischen Warendorf und Sassenberg. Er versuchte zunächst das Auto eines 36-jährigen Ahleners zu überholen. Durch massives dichtes Auffahren fühlte sich der Pkw-Fahrer genötigt nach rechts auszuweichen. Anschließend fuhr der Lieferwagenfahrer dicht auf das Fahrzeug eines 47-jährigen Beckumers auf und versuchte rechts zu überholen. Als ein Radfahrer aus einer Seitenstraße kam, hätte er diesen fast erfasst. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Lieferwagenfahrer einen Unfall verhindern. Anschließend überholte er das Fahrzeug des Beckumer links, indem er eine Sperrfläche und durchgezogene Linie missachtete. An der Einmündung zur B 513 musste er aufgrund des Rotlichts eine Vollbremsung durchführen und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Nach Angaben der Zeugen bediente der Fahrer zudem sein Mobiltelefon. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Kräfte der Polizei Niedersachsen hielten den Fahrer kurz hinter der Landesgrenze an. Die Beamten überprüften den Lieferwagenfahrer, einen 32-Jährigen aus Salzgitter und leiteten die Personalien für das Ermittlungsverfahren gegen ihn weiter.

