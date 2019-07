Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.6.2019 wurde gegen 19.05 Uhr ein Kleinkraftradfahrer auf der B 54 in Höhe Rinkerode leicht verletzt. Ein 25-jähriger Gronauer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Münster. Als er mit seinem Auto nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog, stieß er mit dem entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 18-jährige Drensteinfurter. Rettungskräfte brachten den Heranwachsenden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell