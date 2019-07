Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ford Fiesta erheblich beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag, 30.6.2019 zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr an der Daimlerstraße in Ahlen gegen ein Auto. Dabei beschädigte der Flüchtige die linke Seite eines Ford Fiestas erheblich. Das Auto stand auf dem Parkstreifen in Richtung Maybachstraße. Aufgrund aufgefundener Spuren könnte es sich um ein silbernes Verursacherfahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

