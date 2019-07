Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.6.2019 verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 6.00 Uhr und 13.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kappellenstraße in Ahlen. Der Flüchtige fuhr gegen einen roten 1er BMW, der am Elisabeth-Tombrock-Haus stand. Am beschädigten Pkw befanden sich weiße Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

