Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Pkw-Führer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein 51-jähriger Hiltruper wurde am Sonntag, 30.06.2019, um 18.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt, als er mit seinem Pkw auf der B 54 von Herbern aus kommend in Richtung Rinkerode unterwegs war. Auf gerader Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Pkw in den Straßengraben und überschlug sich mehrmals. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde dann mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B 54 war in Höhe der Unfallstelle für circa 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.200 Euro.

