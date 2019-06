Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - Brand einer Hecke

Warendorf (ots)

Am 30.06.19, gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Heckenbrand in Sassenberg. Betroffen waren drei an die Hecke angrenzende Grundstücke an den Straßen Künnenkamp und Telgenkamp. Die Feuerwehr Sassenberg konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Häuser verhindern. In einem Fall musste ein Gartenhaus demontiert werden, um größere Schäden zu vermeiden. Es entstanden Sachschäden von ungefähr 4000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern noch an. Es könnte eine achtlos weggeworfene Zigarette sein. Im Vorfeld wurden Jugendliche im Bereich des Spielplatzes von Zeugen bemerkt. Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich im Bereich des Brandortes aufgehalten haben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Eingesetzt waren 2 Löschzüge der Feuerwerhr Sassenberg, Rettungsdienst und Polizei.

