Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag, 30.06.2019, gegen 02.30 Uhr, mit seinem PKW Daimler Benz in Ahlen auf der Friedrich-Ebert-Straße hinter einem Taxi in Richtung Südstraße.

In einer Kurve der Südstraße überholte er das vor ihm fahrende Taxi. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, geriet gegen eine Hauswand und prallte gegen einen auf dem Geh-Radweg stehenden Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung der Straße Im Kühl.

Durch die Zeugen wurde der flüchtige Fahrer beschreiben als männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer kurzen Hose, weißem T-Shirt mit Aufdruck und Basecap.

Der PKW wurde abgeschleppt, an diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

