Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Versuchter Raubüberfall auf Radfahrer

Warendorf (ots)

Ein versuchter Raubüberfall ereignete sich am Samstag, den 29.06.2019, um 15.45 Uhr, auf der Uphuesstraße. Zwei bislang unbekannte Täter forderten von einem 20-jährigen Sassenberger die Herausgabe seines Mountainbikes. Als dieser der Forderung nicht nachkam, traten die Unbekannten gegen das Fahrrad, so dass der 20-Jährige zu Boden stürzte. Anschließend schlugen sie mehrfach auf den Sassenberger ein. Die Täter flüchteten ohne Beute zu Fuss in Richtung Sattlerstraße. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: Beide circa 20 Jahre alt, zwischen 180 und 190cm groß und blond. Einer trug ein Basecap der Marke NIKE.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

