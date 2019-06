Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen - 1 Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 28.06.19, gegen 15.25 Uhr kam es in Beelen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 33-jährige aus Sassenberg leicht verletzt. Ein 24-jähriger aus Osnabrück fuhr mit seinem Opel auf der Clarholzer Straße in Richtung Beelen. Er beabsichtigte nach links in die Letter Straße abzubiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende Sassenbergerin. Durch die Kollision rutschte die 33-jährige mit ihrem Ford in eine angrenzende Hecke. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell