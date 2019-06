Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung ermittelt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.6.2019, 10:53 Uhr

Warendorf (ots)

Aufgrund der Presseveröffentlichung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf den Unbekannten ein. Ein 20-Jähriger aus Enniger ist verdächtig, sich am Mittwochabend (26.6.2019, 18.20 Uhr) einem Mädchen an dem Weg Börgerskamp in Enniger in schamverletzender Weise gezeigt zu haben. Möglicherweise ist er für eine weitere Tat verantwortlich, die sich Anfang Juni in Enniger ereignete.

